МК СПЛАВ ДОСРОЧНО ОТГРУЗИЛ ЗИП ДЛЯ ТЯНЬВАНЬСКОЙ АЭС

Для Тяньваньской атомной электростанции, расположенной в Китае, Корпорация «Сплав» досрочно произвела отгрузку комплектующих и ЗИП, предназначенных для проведения плановых ремонтных работ на 3-ем и 4-ом энергоблоках ТАЭС. В период с 2013 по 2016 год для строительства этих объектов «Сплав» произвел и отгрузил китайской стороне более 3,5 тыс. единиц арматуры.

В настоящее время поставка ЗИП (запчастей, инструментов и приспособлений) для Китайской АЭС ведется в рамках договора, заключенного между Машиностроительной Корпорацией «Сплав» и АО «Атомстройэкспорт» — ведущим подразделением ГК «Росатом» по строительству объектов ядерной энергетики за рубежом.

Юлия Пенязь, зам.директора по продажам для АЭС Корпорации «Сплав»: «Порядка 300 позиций ЗИП отгружено нами досрочно. До ноября текущего года мы передадим китайским заказчикам еще ок. 800 позиций. Дальнейшие поставки будут производиться нами поэтапно. В сроки, установленные договором, мы планируем закрыть свои обязательства перед нашими партнёрами».

Сотрудничество по строительству Тяньваньской АЭС для Корпорации «Сплав» началось в 2000 году и до сих пор работа с партнерами из КНР продолжает оставаться для предприятия одним из приоритетных проектов. Всего с момента первых поставок, начавшихся в 2001 году, «Сплав» передал Китайской стороне для строительства 4-х блоков ТАЭС более 18 тыс.единиц арматуры и оборудования.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



