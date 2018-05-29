Группа ЧТПЗ и МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЮТ ПОВЫШАТЬ производительность труда

В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) Группа ЧТПЗ и Министерство экономического развития России подписали соглашение о намерениях сотрудничества в рамках реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в субъектах Российской Федерации. Документ подписали министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Соглашение станет основой для обмена информацией и опытом Группы ЧТПЗ с Минэкономразвития на предприятиях-участниках региональных программ, апробации эффективных решений в сфере оптимизации производства и бизнес-процессов, эффективной системы труда и мотивации сотрудников. В целях реализации соглашения стороны будут организовывать совместные рабочие встречи, обучающие экскурсии, форумы, стажировки и обучения, оказывать консультационную поддержку, обмениваться информацией, привлекать экспертов.

«Группа ЧТПЗ добилась значимых успехов в образовательной сфере, подготовке кадров и наставничестве. Это важный фундамент для повышения производительности труда. Опыт компании по этим направлениям востребован и организаторами, и участниками программы», – прокомментировал министр экономического развития России Максим Орешкин. «Подписанное соглашение направлено на поиск совместных решений в рамках сотрудничества компании с Минэкономразвития. Мы рады, что прогрессивный опыт Группы ЧТПЗ в подготовке компетентных кадров по дуальной модели обучения, а также выстраивание эффективной системы образовательного процесса высоко оценены на федеральном уровне и признаны стать основой для тиражирования практико-ориентированной модели обучения в России», — отметил Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За шесть лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 545 квалифицированных рабочих.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



