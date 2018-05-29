Грундфос и WorldSkills заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «Грундфос» подписала соглашение о сотрудничестве с WorldSkills Russia, российским подразделением международной ассоциации-разработчика профессиональных стандартов области рабочих профессий. Со стороны «Грундфос» подпись под документом поставил Директор Департамента промышленного и бытового оборудования Сергей Захаров. WorldSkills Russia представлял заместитель генерального директора ассоциации Дмитрий Глушко.

Заключением соглашения компания «Грундфос» признала демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в качестве системы независимой оценки умений и навыков выпускников колледжей и вузов. Договор предусматривает также участие представителей «Грундфос» в составе жюри, оценивающего результаты экзамена. В рамках соглашения эксперты обеих организаций будут создавать совместные рабочие группы по актуальным вопросам, а также проводить совместные мероприятия — конференции, выставки, конкурсы и др.

Процедура подписания документа проходила на территории колледжа «26 кадр» в Москве в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовал председатель «Союза коммунальных предприятий» (СПК ЖКХ) Александр Козлов. Напомним, что с прошлого года СПК ЖКХ сотрудничает с WorldSkills в сфере повышения стандартов подготовки кадров. «Для молодых специалистов большое значение имеет владение современным высокотехнологичным оборудованием, без которого сегодня немыслима работа в сферах, связанных с эксплуатацией и обслуживанием ЖКХ. Мы очень рады, что эксперты WorldSkills ценят знания и богатейший опыт нашей компании, накопленный за многие десятилетия работы по всему миру, и готовы передавать свои умения начинающим специалистам», — говорит Сергей Захаров.

WorldSkills Russia – российское подразделение WorldSkills International, международной некоммерческой ассоциации, основанной в 1953 году. Цель ассоциации — популяризация рабочих профессий. Для этого ежегодно проводятся международные соревнования WorldSkills среди учащихся и выпускников профильных образовательных учреждений. «Грундфос» — постоянный партнер чемпионатов WorldSkills в России.

По материалам журнала «С.О.К»



