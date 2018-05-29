В будущее с «АБС Электро»

Конец мая – традиционная пора последних звонков и принятия одного из важнейших решений в жизни каждого человека – выбора профессии. Техническое образование всегда считалось приоритетным направлением для выпускников, так как открывало множество перспективных возможностей для самореализации на базе крупнейших предприятий страны и обеспечивало интересной и стабильной работой.

Так как же сделать правильный выбор? На предприятиях группы компаний «АБС Электро» каждый год проходит множество экскурсий, как для школьников, так и студентов вузов и средне-специальных учебных заведений. Так, с начала года экскурсии в ОАО «ВНИИР» и ООО «ВНИИР-Промэлектро» посетили учащиеся Чебоксарского Лицея № 2 и средней образовательной школы №19, где их познакомили с процессом производства реле и электроустановочных изделий, работой департамента РЗА и АСУ, участком тестирования шкафов и рассказали о возможностях самореализации в научно-практической деятельности. Процесс производства электроприводов, от литья форм до сборки готовых изделий, был показан в рамках экскурсии для студентов Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского и БОУ ЧР ДПО «Центр молодежных инициатив» на ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в марте-апреле 2018 года. Кроме

того, на предприятиях «АБС Электро» ежегодно организуется летняя стажировка для студентов Московского энергетического института. Примечательным является то, что многие из студентов позднее не только проходят практику на предприятиях группы компаний «АБС Электро», но и остаются здесь работать.

Леонтьев Владимир, инженер Департамента информационно-технологических систем ОАО «ВНИИР»: «В 2016 году я проходил стажировку в ОАО «ВНИИР», будучи студентом МЭИ, а после окончания учебы пришел работать в «АБС Электро» на полную ставку в группу разработки алгоритмов и моделирования Департамента информационно-технологических систем. Я занимаюсь созданием и проверкой алгоритмов работы микропроцессорного устройства релейной защиты типа РИТМ. Работа очень интересная, отчасти творческая, ведь задача состоит не только во внутреннем усовершенствовании процессов, но и в своевременном учете в работе современных требований и нововведений. Кроме того, я сейчас я учусь в аспирантуре, так как хочу и дальше развивать свои профессиональные навыки».

Никитина Олеся, научный сотрудник ОАО «ВНИИР-Прогресс», к.т.н., победительница республиканского конкурса «Аспирант года – 2017 в области технических наук»: «Я работаю в «АБС Электро» с 2013 года, будучи еще студенткой ЧГУ им. И.Н. Ульянова по договору подряда, по рекомендации моего научного руководителя Свинцова Г.П. перевелась на постоянную работу в ОАО «ВНИИР-Прогресс». Мои основные функции – конструирование и расчет электротехнических изделий, таких как контакторы, реле, выключатели. Опытно-конструкторская работа (ОКР) – это процесс от создания до внедрения в производство изделия, конечно это не просто, но очень интересно. Считаю, что наша компания – идеальная стартовая площадка для молодых специалистов!»

Роман Калинников, студент 4-го курса Чебоксарского электротехнического колледжа, проходит преддипломную практику в МСЦ №9, в настоящее время работает на токарно-револьверном обрабатывающем центре с ЧПУ SL-30 (HAAS, США) в качестве оператора: «На втором курсе я 2 месяца здесь проходил производственную практику, а теперь вот преддипломная. Основная задача дипломной работы – разработать технологический процесс, операционные эскизы и чертежи, написать управляющие программы обработки вал – шестерни. После окончания у меня будут сразу три специальности – «Оператор станков», «Технолог машиностроения» и «Токарь-универсал». Планирую и дальше работать на ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» оператором станков, а дальше – как сложится!»

Поддержка образования и стремления к профессиональному совершенствованию – это неотъемлемая часть корпоративной культуры «АБС Электро». Занимая лидирующие позиции в электротехнической отрасли Чувашской Республики и России, группа компаний «АБС Электро» заинтересована в решении проблемы нехватки кадров в отрасли и работает над этим, в частности развивая отношения с ведущими вузами страны.

По материалам пресс-службы «АБС Электро»



