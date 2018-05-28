В Москве пройдет 14-й Российский Нефтегазовый Конгресс RPGC 2018

Конгресс состоится в рамках15-й Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» (MIOGE 2018).
Даты проведения Конгресса:18— 19июня 2018
Место проведения:Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон3, зал 13
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
Роль России в мировом нефтегазовом бизнесе
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Владимир Дребенцов
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Главный экономист по России и СНГ,
Вице-президент по внешним связям, BP
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
Поиски, разведка и добыча нефти в России: адаптация к новым операционным условиям.
Обзор ключевых проектов отрасли
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Денис Прокофьев
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Начальник департамента новых технологий,
ООО «Газпромнефть НТЦ»
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Гохан Сайги
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Президент, Schlumberger Russia & Central Asia
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RPGC ФОРУМ
Транспортировка нефти и нефтепродуктов: актуальные вопросы эксплуатации трубопроводов
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Павел Ревель-Муроз
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Вице-президент, ПАО «Транснефть»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
Российская газовая отрасль: стратегия развития. Новые проекты разработки месторожден
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Дмитрий Люгай
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Генеральный директор, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
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Александр Корякин
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Генеральный директор, ООО «Газпром Добыча Уренгой»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4
Диверсификация рынков российского газа. Важнейшие реализуемые проекты
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Пол Коркоран
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Финансовый директор, Nord Stream 2 AG
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Кирилл Лятс
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Генеральный директор, ООО «СПГ-Горская»
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Конопляник Андрей Александрович
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Советник Генерального директора, ООО «Газпром экспорт»;
Сопредседатель с российской стороны Рабочей группы 2
«Внутренние рынки» Консультативного
совета Россия-ЕС по газу
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Джеймс Хендерсон
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Руководитель газовой программы Оксфордского института исследований в энергетике
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RPGC ФОРУМ
Освоение углеводородных ресурсов российского шельфа
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Рустам Романенков
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Заместитель генерального директора по правовым, корпоративным
и имущественным вопросам, ООО «Газпром нефть шельф»
По материалам организаторов