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УКЭМ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ШАРОВОЙ КРАН НА СЕМИНАРЕ ПО НОВИНКАМ BELIMO

28 мая, 2018 16

УралКомплектЭнергоМаш, являясь официальным представителемBelimoв УрФО, систематически организует обучающие семинары для заказчиков по новинкам электроприводов и арматуры. 17 мая уральскую столицу посетили представители ведущего швейцарского бренда в сфере автоматизации производственных сетей. На мероприятии были представлены новейшие разработки в группе электроприводов для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, освещены современные инженерные решения и инновации.

В ходе семинара были представлены электроприводы серииBelimo Automation AGдля точного позиционирования воздушных клапанов в системах кондиционирования воздуха и конечных регулирующих элементах систем вентиляции. Участники семинара смогли подробно ознакомиться с новыми датчиками температуры, обновлениями в линейке зональных клапанов и приводов. Серия сверхбыстрых приводов и приводов специального назначения IP 66/67, способных работать в самых экстремальных условиях. Обладая защитой от коррозии, невосприимчивостью к кислотным испарениям и защищённым корпусом, клапаны Belimo значительно расширили сферы своего применения: агрессивная окружающая среда, сельское хозяйство, пищевая промышленность и др.

В связи с появившимся запросом наприводы с охранной функцией, большей мощностью и способностью заменить «комбинированные» конструкции, Belimo представляет ускоренные приводы со встроенными конденсаторами. Преимущества приводов Belimo со встроенным конденсатором:

·не требуют постоянного обслуживания,

способны выполнить сто тысяч полных циклов или один миллион частичных,

·срок службы привода – до 25 лет.

Инженерам Belimo удалось добиться снижения энергопотребления приводов в состоянии покоя, чем обеспечена их экономичность. Имеется возможность настроить направление вращения, и ограничить угол поворота штока заслонки.

В рамках семинара состоялась презентация новыхшаровых крановдля жидких сред. Благодаря меньшим размерам кранов необходимо меньшее усилие для открытия или закрытия, что в свою очередь экономит электроэнергию. Благодаря новому дизайну перекрывающего диска было достигнуто увеличение ресурса крана и более чуткое регулирование потока среды, максимальная герметичность. Краны обладают универсальным фланцем для всех типов и размеров, литым корпусом из никелированной латуни, регулирующим шаром из нержавеющей стали и герметичной прокладкой из PTFE. Размеры кранов варьируются в пределах от DN 10 до DN 150 и рабочими температурами до + 120 °C.

Также были продемонстрированы классические позиции Belimo, успевшие себя отлично зарекомендовать. Среди них были, противопожарные приводы, регулирующие клапаны с постоянным расходом, трехходовые клапаны с рабочей температурой до 150 °C. Напоминаем, что УКЭМ является официальным представителем бренда Belimo в УрФО. В компании всегда можно купить Belimo из наличия или получить продукцию под заказ в кратчайшие сроки. Инженерный отдел УКЭМ окажет полную консультацию и спроектирует комплексное решение по автоматизации.

По материалам пресс-службы УКЭМ

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