ПРОМАРМ ОТГРУЗИЛ ОБОРУДОВАНИЕ В АДРЕС ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ»

ООО «ПромАрм» отгрузило в адрес ООО «Газпром нефть шельф» очередную партию дисковых поворотных затворов серии ПА300. Затворы предназначены для установки на МЛСП «Приразломная». Рабочая среда: буровой раствор на углеводородной основе. Перед отгрузкой была проведена приемка затворов с привлечением независимой экспертной организации. ООО «Газпром нефть шельф» - (дочернее общество ПАО «Газпром нефть») — единственная нефтяная компания, осуществляющая добычу нефти на арктическом шельфе России.
По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»