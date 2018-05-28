Корпорация развития Среднего Урала подписала соглашение с компанией Thermona

Делегация Свердловской области принимает участие вработе форума регионов-партнеров Южночешского края (South Bohemian Region) вгороде Глубока-над-Влтавой. Врамках форума Корпорация развития Среднего Урала подписала соглашение осопровождении инвестиционного проекта спроизводителем котельных— чешской компанией Thermona. Соглашение подписали генеральный директор КРСУ Сергей Киселев игенеральный директор Thermona, spol.sr.o. Ярослав Фила.

Напомним, вноябре прошлого года вЕкатеринбурге прошел Российско-Чешский деловой форум, участие вкотором приняли Президент Чешской Республики Милош Земан игубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Мероприятие позволило создать возможность для беспрецедентного числа бизнес-контактов, которые открыли дорогу новым проектам. Именно тогда вприсутствии Милоша Земана иЕвгения Куйвашева наполях форума был подписан договор осотрудничестве скомпанией Thermona (Чехия), направленный налокализацию производства модульных котельных натерритории Свердловской области врамках реализации программы «Пятилетка развития» на2017-2021годы. Теперь вразвитии этого проекта при содействии КРСУ Thermona проработает логистику, рынки сбыта для продукции иварианты локализации.

Thermona входит вчисло ведущих производителей систем отопления иобеспечения горячей водой— газовых иэлектрических котлов, каскадных котельных. Сегодня Thermona рассматривает возможность организации производства вРоссии— натерритории Свердловской области. Речь идет осерийном выпуске модульных каскадных котельных. Это готовое решение, которое включает всебя все комплектующие котельной для конкретного здания.

Поданным КРСУ, ежегодно вЕкатеринбурге вводится вэксплуатацию до30крышных котельных нажилых объектах, вСвердловской области вместе ссоседними регионами Урала— до100котельных вгод, оборудование которых составляют порядка 1600-2500котлов. Для Свердловской области Чехия остаётся традиционно приоритетным партнёром, экономические отношения скоторым демонстрируют позитивную динамику. Объем экспортированной продукции изСвердловской области вЧешскую Республику поитогам 2017года составил 288,6млн. долларов. Свердловская область обеспечивает 100% российского экспорта платины идрагоценных металлов вЧешскую Республику. В2017 году объем импортных поставок изЧешской Республики составил 86,1млн долларов. ВСвердловскую область поставляется до76% произведенных вЧехии комплектующих исменного инструмента для станочной продукции. Кроме того, до22% ввезенной изЧешской Республики трубопроводной арматуры реализуется натерритории Урала иСибири. Всоответствии соструктурой импорта ипромышленными компетенциями наиболее перспективными сферами для создания совместных российско-чешских предприятий, пооценкам КРСУ, являются производство режущего инструмента для станков, выпуск деталей кстаночному оборудованию, транспортное машиностроение ипроизводство частей кмоторным транспортным средствам, атакже выпуск готовых металлических изделий.

По материалам Информационного портала Свердловской области



