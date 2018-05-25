«Российско-Монгольская инициатива 2018» – новые горизонты сотрудничества

Свыше 50 российских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с монгольскими партнерами, станут участниками деловой программы «Российско-Монгольской инициатива 2018», которая пройдет 7 и 8 июня 2018 года в Улан-Баторе. Серия мероприятий организована Министерством промышленности и торговли РФ совместно с АО «Российский экспортный центр».

Программа «Российско-Монгольской инициативы 2018» включает выставку, экономический форум, круглые столы, панельные дискуссии и презентации российских компаний в рамках деловой миссии, а также культурные и спортивные выступления.

Обладая взаимным интересом к сотрудничеству, как российские, так и монгольские компании видят значительный потенциал и хорошие перспективы развития бизнеса и увеличения товарооборота между Россией и Монголией.

Российскую сторону представят компании из отраслей, продукция которых наиболее востребована в Монголии: энергетика и электротехника, машиностроение, гражданское авиастроение, транспорт и логистика, производство стройматериалов, телекоммуникации и ИТ-сфера, продукты питания, одежда и обувь, сельскохозяйственная техника, оборудование для пищевой промышленности, промышленная химия и др.

В составе российской деловой миссии – СЕО и коммерческие директора, директора по экспорту предприятий из разных регионов России: значительная часть российских участников – из

территориально близких к Монголии областей (Иркутская, Читинская, Томская, Новосибирская области, Забайкальский, Красноярский край, Бурятия).

В рамках деловой программы, организованной для участников бизнес-миссии Российским экспортным центром, пройдет ряд панельных дискуссий, посвященных наиболее актуальным вопросам сотрудничества России и Монголии, в том числе: реализация совместных инфраструктурных проектов в промышленности, транспорте и строительстве, сотрудничество в энергетической сфере, АПК и легкой промышленности, взаимодействие приграничных аймаков Монголии и субъектов Российской Федерации.

Кроме того, участников деловой миссии ждет сессия b2b-встреч, в которой планируют принять участие около 100 представителей монгольских компаний и предприятий. Подробнее о мероприятии

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. АО «Экспоцентр» выступает партнёром РЭЦ по организации российских экспозиций на международных выставках за рубежом.

По материалам организаторов



