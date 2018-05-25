ТРУБОДЕТАЛЬ УСПЕШНО ПРОШЛА РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ API

На заводе «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) прошел ресертификационный аудит Американского института нефти (American Petroleum Institute, API).

Аудиторы международного сертификационного органа из Чехии проверили систему менеджмента качества предприятия на соответствие стандарту API Specification Q1, девятое издание, и международному ISO 9001:2015. Областью проверки стала вся технологическая цепочка производства соединительных деталей и узлов трубопроводов, включая детали и узлы с защитным покрытием, – от закупки сырья и материалов до складирования готовой продукции. Система менеджмента качества в сфере организации производства и технологии, в процессах отслеживания материалов и документообороте завода заслужила высокую оценку экспертов API.

«Регулярный сертификационный аудит помогает предприятию совершенствовать производственные процессы. Высокие оценки экспертов отрасли еще раз подтверждают, что система менеджмента качества отвечает самым жестким международным стандартам, а выпускаемая заводом продукция полностью соответствует требованиям наших клиентов», — отметил управляющий директор завода Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК



