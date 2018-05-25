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Евразийский союз экспертов по недропользованию (ЕСОЭН) подтвердил партнерство с MIOGE 2018 и RPGC 2018

25 мая, 2018 14

18 июня ЕСОЭН проведет Конференцию «Роль новой классификации в рациональном недропользовании» в рамках тематического раздела «Геологоразведка на нефть и газ» Технической программы Выставки. Модератор конференции – Вера Георгиевна Браткова, член правления ЕСОЭН. В числе подтвержденных докладчиков:

* Александр Давыдович Писарницкий, председатель правления ЕСОЭН

* Игорь Викторович Шпуров, генеральный директор ФБУ ГКЗ

* Михаил Михайлович Гусев, генеральный директор НАЭН-Консалт

Основной целью создания ЕСОЭН является формирование единой системы экспертной деятельности, позволяющей наиболее полно использовать существующие компетенции в недропользовании для обеспечения независимой, объективной и качественной экспертизы в сфере недропользования.

По материалам организаторов


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