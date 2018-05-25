Евразийский союз экспертов по недропользованию (ЕСОЭН) подтвердил партнерство с MIOGE 2018 и RPGC 2018

18 июня ЕСОЭН проведет Конференцию «Роль новой классификации в рациональном недропользовании» в рамках тематического раздела «Геологоразведка на нефть и газ» Технической программы Выставки. Модератор конференции – Вера Георгиевна Браткова, член правления ЕСОЭН. В числе подтвержденных докладчиков:
* Александр Давыдович Писарницкий, председатель правления ЕСОЭН
* Игорь Викторович Шпуров, генеральный директор ФБУ ГКЗ
* Михаил Михайлович Гусев, генеральный директор НАЭН-Консалт
Основной целью создания ЕСОЭН является формирование единой системы экспертной деятельности, позволяющей наиболее полно использовать существующие компетенции в недропользовании для обеспечения независимой, объективной и качественной экспертизы в сфере недропользования.
По материалам организаторов