«ИЖНЕФТЕМАШ» ПОСТАВИТ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН КРУПНУЮ ПАРТИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ

Завод «Ижнефтемаш», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, заключил контракт на поставку приводов глубинных штанговых насосов (станков-качалок) в Республику Казахстан. По условиям контракта, ижевское предприятие ГК «Римера» в течение мая-июля 2018 года отгрузит заказчику 80 станков-качалок ПНШ80 стандартного исполнения с тяговым усилием 8 тонн, укомплектованных двухступенчатыми редукторами РП-450. Станки-качалки имеют несколько технических особенностей: четырехпальцевый механизм крепления головки балансира облегчает обслуживание и ремонт скважин в пустынных климатических условиях, а ограждение станков-качалок выполнено из трубы квадратного сечения для повышения прочности конструкции. «Доля станков-качалок в структуре отечественного рынка оборудования для нефтедобычи постепенно снижается, поэтому мы рассматриваем ближнее и дальнее зарубежье в качестве перспективных направлений для реализации этой продукции. Например, в Республике Казахстан более 65% скважин действующего фонда оснащены приводами глубинных штанговых насосов, и в прошлом году «Ижнефтемаш» отправил в эту страну в три раза больше станков-качалок и в два раза больше глубинных штанговых насосов, чем в 2016 году», − отметил коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий. По итогам 2017 года «Ижнефтемаш» поставил в Республику Казахстан продукции на 316 млн рублей - это на 35% выше показателей 2016 года.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»



