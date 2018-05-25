«РОУ» начнет разработку новых изделий для «Татнефти»

Татарстан и Алтайский край ведут переговоры о поставке оборудования для строительства второй очереди «ТАНЕКО». Продукцию для «Татнефти» готово поставить ЗАО «РОУ». В рамках визита в Алтайский край представители татарстанских предприятий побывали на ЗАО «Редукционно-охладительные установки». Для делегации из Татарстана была проведена экскурсия по заводу, где гости города смогли ознакомиться с основными производственными процессами предприятия, а также образцами выпускаемой продукции. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества ЗАО «РОУ» и ПАО «Татнефть».

«Номенклатура ЗАО «РОУ» насчитывает более 2000 наименований, часть оборудования уже поставлялась и поставляется в «Татнефть». А сейчас мы говорим о новых изделиях, которые только предстоит спроектировать под цели «Татнефти». Каждый год мы изобретаем что-то новое, — подчеркнул ген. директор ЗАО «РОУ» Нагорнев Евгений Викторович. — Наши конкуренты делают трубопроводную арматуру по разработкам 50 – 60-х годов. Мы же продвинулись вперед и используем новые марки стали, наплавки, конструктив трубопроводной арматуры. Эти разработки прошли необходимую сертификацию, эксплуатацию на разных предприятиях. Ранее наша компания уже поставляла продукцию для Нижнекамской, Казанской, других ТЭЦ и предприятий, входящих в энергосистему РТ».

«Не так много продукции уходит в Татарстан, но мы хотели бы развивать сотрудничество, увеличивать объемы поставок. Также мы рады были бы приглашать своих коллег из республики к нам на предприятие для проведения аудита, знакомства с производством, обсуждения технических моментов. Совместно с коллегами из Татарстана хотели бы провести конференцию технического характера, чтобы адаптировать нашу продукцию для нефтяной, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей отраслей, – поделился с журналистами исполнительный директор ЗАО «РОУ» Сенькин Валерий Николаевич. – Наша продукция может быть адаптирована для предприятий, занимающихся нефтепереработкой. Был опыт небольших поставок на ТАНЕКО».

ЗАО «РОУ» входит в состав экспертных групп по импортозамещению при Минпромторге РФ, выпуская изделия, которые в России больше нигде не производят, только в Европе. Основной объем идет на энергетические объекты, но есть возможность модернизировать продукцию для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В частности, Татарстан и Алтайский край ведут переговоры о сотрудничестве по поставкам оборудования для нужд строительства второй очереди «ТАНЕКО». Создана межведомственная рабочая группа между правительством Татарстана, «Татнефтью» и барнаульским предприятием. «Такие варианты прорабатываются в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между правительством Алтайского края и Татарстаном и в рамках отдельного соглашения между правительством края и «Татнефтью», — сообщил Никита Неупокоев, заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Минэкономики региона. Руководство РОУ надеется, что результатом переговоров станет долговременное и плодотворное сотрудничество предприятий.

По материалам пресс-службы ЗАО «РОУ»



