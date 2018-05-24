VALTEC проведет открытые семинары в Смоленске и Брянске

Пресс-служба VALTEC приглашает всех желающих на открытые семинары VALTEC в Смоленске (29 мая) и Брянске (30 мая).
План занятий:
1. Комбинированные системы отопления VALTEC (решения, смесительные узлы VALMIX, TECHNOMIX, настройка узла VT.COMBI).
2. Трубопроводы из нержавеющей стали VALTEC (особенности, преимущества перед полимерными трубами, ассортимент).
3. Этажные узлы VALTEC и горизонтальная разводка инженерных систем (решения, комплектация, примеры).
4. Новинки VALTEC 2018 года.
5. Практические занятия: монтаж трубопроводов VALTEC – PEX, PE-RT, PEX-AL-PEX, из нержавеющей стали.
Место и время проведения:
Смоленск, ул. Губенко, 26, гостиничный комплекс «Отель Новый», конференц-зал, 14.00–18.00.
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 106, стр. 1, гостиница «Мегаполис», конференц-зал, 14.00–18.00.
Слушателям семинаров будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Контактные лица: Сазонкина Анна, +7 (495) 228-32-32 доб. 2012, SazonkinaAY@v-tg.com Замыслаева Алина, +7 (926) 296-64-38, ZamyslaevaAV@v-tg.com
По материалам пресс-службы VALTEC