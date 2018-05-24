Оборудование Danfoss прошло испытания на тепловых сетях ВДНХ

В конце 2017 года были подведены итоги тестовой эксплуатации системы диспетчеризации индивидуальных тепловых пунктов АИИС Comfort Сontour на территории ВДНХ. Это решение стало частью крупномасштабного проекта реконструкции системы теплоснабжения главной выставки страны. «Необходимость модернизации системы теплоснабжения, спроектированной еще в 1930–1950-х годах при строительстве выставки и давно исчерпавшей свой ресурс, была продиктована недостаточной эффективностью ее работы. В частности, были зафиксированы рост расхода сетевой воды и повсеместное нарушение проектных гидравлических режимов», – рассказывает Константин Хохлов, заместитель генерального директора по направлению «Теплоавтоматика» инженерного центра компании «Русэлком».

Новая система теплоснабжения реализована с применением автоматизированных узлов управления (АУУ) Danfoss. Оборудование уже установлено в индивидуальных тепловых пунктах 48 зданий выставки, включая павильоны «Земледелие», «Здравоохранение», «Космос» и «Кролиководство», на очереди – «Центральный» и «Физика». Хотя многие павильоны сейчас реставрируются, после внедрения новой системы общий расход теплоносителя в котельной ВДНХ сократился с 2100 до 1400 т/ч.

Разработанные специалистами технические решения позволили смонтировать новые автоматизированные тепловые узлы даже в помещениях скромных размеров. Это оказалось особенно важно, поскольку на территории ВДНХ использовались устаревшие гидроэлеваторные системы, требующие минимум места. Например, в том же ограниченном пространстве был размещен узел смешения типа ААУ-К в павильоне № 137, где расположен детский сад «Детское посольство».

Задачу упростило наличие у «Данфосс» набора стандартных типовых решений для узлов смешения с разбивкой по тепловым мощностям. А применение системы диспетчеризации тепловых узлов позволит эксплуатирующему персоналу корректировать гидравлический режим сети и котельной ВДНХ. Учет тепловой энергии будет централизованным, затраты абонентов на отопление снизятся, а его оплата будет происходить по фактическому потреблению, а не по нормативам.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



