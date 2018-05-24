АБС ЗЭиМ Автоматизация участвует в «Газ.Нефть.Технологии-2018» в Уфе

22 мая в г. Уфа состоялось открытие XXVI Международной выставки «Газ.Нефть.Технологии-2018», проходящей в рамках Российского Нефтегазохимического форума. Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» принимает участие в этом мероприятии с собственным стендом. В ходе первых дней работы экспозиции проведен ряд продуктивных

переговоров большим числом компаний, в том числе с представителями одного из ключевых игроков в экономическом пространстве Республики Башкортостан – ПАО АНК «Башнефть».

Гости и другие участники выставки проявляют большой интерес к образцам продукции, представленной на стенде компании. Экспозицию посетили представители крупнейших предприятий региона, среди которых ООО «Башкирская Генерирующая Компания», ООО «Газпром нефтехим Салават» и др., а также ключевых проектных институтов, включая ООО «Башгипронефтехим» и ООО «РН-УфаНИПИнефть».

Выставка «Газ.Нефть.Технологии-2018» продлится до 25 мая 2018 года. Всех, желающих лично познакомиться с образцами новой линейки интеллектуальных электроприводов для нефтегазового и энергетического комплекса, приглашаем посетить стенд ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в ВК ВДНХ-ЭКСПО» в г. Уфа: 2 этаж, стенд №278, с 10:00 до 18:00.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



