ЛАБОРАТОРИИ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ILAC MRA

Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) подтвердила аккредитацию в Казахстанском Национальном Центре Аккредитации, который является действующим членом международной организации ILAC и подписантом MRA. Инспекционные проверки завершились в Петрозаводском и Волгодонском филиалах.

Национальный центр аккредитации Республики Казахстан провел первые инспекционные проверки Центральных заводских лабораторий (ЦЗЛ) и Отделов неразрушающих методов контроля (ОНМК) Атоммаша и Петрозаводскмаша. Представители «Национального центра аккредитации» проверили техническую оснащенность лабораторий, процессы управления документацией и записями, методики испытаний, компетенцию персонала на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. По итогам проверки подтвердили аккредитации лабораторий компании «АЭМ-технологии».

Этим летом ЦЗЛ Атоммаша предстоит пройти аудит федеральной службы «Росаккредитация», которая также присоединилась к соглашению о взаимном признании результатов испытаний Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC).

Напомним, АО «АЭМ-технологии» стало первым в машиностроительном дивизионе Госкорпорации «Росатом» и одним из немногих предприятий России, аккредитовавших испытательные лаборатории по международному стандарту ИСО/МЭК 17025 в организации, являющейся действующим членом международной организации ILAC и подписантом MRA – ТОО «НЦА» (Республика Казахстан).

По материалам пресс-службы «АЭМ»



