EMERSON ПРОВЕДЕТ CЕМИНАР ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ КИПИА

С 29 мая по 1 июня в Челябинске пройдет семинар по средствам измерения и регулирования, контроллерам и телемеханическому оборудованию, аналитическому и метрологическому оборудованию (для инженеров КИПиА). О новинках и современных тенденциях в автоматизации расскажут специалисты Emerson на площадке нового завода Метран в Челябинске.

Проверенный успешным опытом с 2005 года формат консультационных семинаров, в рамках которого Вы:

* совершите экскурсию по новой производственной площадке ПГ Метран,

* получите актуальную информацию о средствах измерения и комплексах автоматизации,

* узнаете о современных решениях Emerson для различных отраслей промышленности,

* проверите новые знания на практике в современной лаборатории,

* зададите острые вопросы техническим специалистам компании.

Контакты: Петеримов Олег, тел: +7 (351) 799-51-52 #1412; Oleg.Peterimov@Emerson.com Гуляев Виталий, тел: +7 (351) 799-51-52 #1399; Vitaly.Gulyaev@Emerson.com Регистрация на мероприятие по ссылке: http://go.emersonprocess.com/seminar-may-2018

По материалам пресс-службы Emerson



