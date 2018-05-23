Генеральный директор «Белэнергомаш» стал лауреатом премии «Созидание»

В Белгородской государственной филармонии состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии Николая Рыжкова «Созидание». Медали лауреата премии победителям вручали член Совета Федерации Николай Рыжков и председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев. Обладателем премии «Созидание» в номинации за достижения в развитии производственного потенциала Белгородской области стал генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» Александр Ващенко.

На заседании комиссии по вопросу присвоения премии первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров отметил особую важность поощрения для региона: «Это действительно высокая награда. Ежегодно мы поощряем выдающихся земляков за успешную реализацию общественно значимых проектов и активизацию созидательной деятельности. Премия Николая Ивановича Рыжкова – это высокая оценка труда отдельных граждан и целых коллективов на благо Белгородчины». Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Попечительского Совета «Прохоровское поле» Николай Рыжков, поздравляя Александра Ващенко с вручением премии, отметил: «Я давно знаком с заводом «Энергомаш», еще со времен своей работы директором завода «Уралмаш». Не однажды бывал на заводе, сегодня завод можно сказать стал «жемчужиной» не только Белгородской области, но и всей России».

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»



