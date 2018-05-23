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Данфосс меняет наименование теплообменников серии XG

23 мая, 2018 14

При переходе на новые наименования сохранена единая логика присвоения обозначения теплообменников. Номер соответствует площади пластины в дм². Дополнительные буквы обозначают: «М» – микроканальная пластина; «E» – энергоэффективная пластина с улучшенными тепло-гидравлическими характеристиками.

Данные изменения относятся только к наименованию оборудования и не затрагивают технических характеристик и параметров данных теплообменников.

Таблица соответствия наименований:

Прежнее наименование Новое наименование

XGF025 HH№02

XGM032НН№06M

XGM050 НН№12М

XG31 HH№18

XGF100-034 HH№21E

XGF100-035 HH№22E

XGF100-050 HH№45E

XGF100-066 HH№55E


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