Данфосс меняет наименование теплообменников серии XG

При переходе на новые наименования сохранена единая логика присвоения обозначения теплообменников. Номер соответствует площади пластины в дм². Дополнительные буквы обозначают: «М» – микроканальная пластина; «E» – энергоэффективная пластина с улучшенными тепло-гидравлическими характеристиками.
Данные изменения относятся только к наименованию оборудования и не затрагивают технических характеристик и параметров данных теплообменников.
Таблица соответствия наименований:
Прежнее наименование Новое наименование
XGF025 HH№02
XGM032НН№06M
XGM050 НН№12М
XG31 HH№18
XGF100-034 HH№21E
XGF100-035 HH№22E
XGF100-050 HH№45E
XGF100-066 HH№55E