УЗТПА РАСШИРИЛ ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ СМК

В рамках ежегодного инспекционного контроля СМК Угрешский завод трубопроводной арматуры успешно прошел аудит и подтвердила соответствие Системы Менеджмента Качества требованиям отечественных и международных стандартов ISO серии 9000.

СМК ООО «УЗТПА» сертифицирована и развивается с 2013г. За этот период мы многократно увеличили объём выпускаемой продукции, повысили качество, освоили новые типы трубопроводной арматуры. Сейчас СМК распространилась и на новое направление деятельности – проектирование и производство элементов тепловых сетей.

В отчете по аудиту особо было отмечено, что за прошедший год ООО «УЗТПА» провела значительные работы по повышению контроля за качеством выпускаемой продукции, существенно повысила технологическую оснащенность производства и поддерживает высокий уровень компетентности персонала и культуры производства.

По материалам пресс-службы ООО «УЗТПА»



