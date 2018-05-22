ПРИВОДЫ АУМА ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ В СОЧИ

Конференция проходила 17 мая в г. Сочи. В ней приняли участие представители крупнейших энергетических компаний, предприятий водоснабжения и водоотведения г. Сочи. Среди них технические специалисты Сочинской ТЭС, Адлерской ТЭС, Водоканала г. Сочи, а также представители проектных институтов (например, ООО «Росстройпроект»), компаний в области жилищного строительства.

В рамках семинара специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» рассказали о технических возможностях оборудования АУМА и преимуществах его применения на объектах энергетики, ЖКХ и водоснабжения. Была представлены линейка компактных электроприводов АУМА, приводы с изменяемой скоростью.

«Особую пользу нам и нашим гостям удалось извлечь именно из тематического общения, организованного для каждой группы специалистов. Такое разделение позволило нам узнать о специфических потребностях наших заказчиков, ответить на возникшие у них вопросы по особенностям оборудования АУМА. Мероприятие стало площадкой для общения, качественного и обоюдно полезного», - поделился впечатлениями Максим Чумпалов, руководитель ОП «ПРИВОДЫ АУМА» в Ростове-на-Дону.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



