ЧСГС РАССКАЗАЛ ОБ УЧАСТИИ В Aquatherm St. Petersburg 2018

5-ая международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования Aquatherm St. Petersburg завершила свою работу еще в апреле 2018. В выставке приняла участие 51 компания из России, Великобритании, Германии, Китая, Польши и Финляндии. На стенде компании LD, ведущего производителя трубопроводной арматуры в России, были представлены как серийные образцы продукции, так и новейшие разработки специалистов технического отдела.

В 2018 году в конструкцию крана была внедрена система LD Block, предназначенная для предотвращения несанкционированного изменения положения шаровой пробки, получен патент на новый ограничитель хода SafeStop, разработан уникальный опорный элемент седла NeGeS, позволяющий снизить гидравлическое сопротивление и улучшить расход. На сегодняшний день компания пересмотрела конструкцию шарового крана, запатентовала ряд инновационных технических решений и теперь уже не западные компании, а российский производитель, LD, устанавливает стандарты на рынке арматуростроения.

По материалам пресс-службы ООО «ЧСГС»



