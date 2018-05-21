ПРОДУКЦИЯ БЕЛЭНЕРГОМАШ ОТМЕЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОТЗЫВОМ

Получено благодарственное письмо в адрес «Белэнергомаш» от компании ООО «Энергостройуниверсал» – отзыв за работы по изготовлению и поставке металлоконструкций опор линий электропередач (ЛЭП). Производство металлоконструкций изготовило и отгрузило 255 промежуточных опор ЛЭП для строительства 6,7 этапа ВЛ 500 кВ «Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань)». Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить необходимую надежность энергосистемы Таманского полуострова, а также подачу резервного питания в аварийных ситуациях.

«Белэнергомаш-БЗЭМ» всегда поддерживает высокий уровень качества производимой продукции и благодарит партнеров за высокую оценку результата работы.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»



