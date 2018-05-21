НПФ РАСКО ОПУБЛИКОВАЛА НОВЫЙ ВИДЕОРОЛИК О ПРОДУКЦИИ

Представляем Вашему вниманию видео-материал о новой совместной разработке ООО «НПФ «РАСКО» и ПАО «Саранский приборостроительный завод» – датчик-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО и датчик-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО . Новые ДЕМ-202М-РАСКО и ДЕМ-105М-РАСКО разработаны как более чувствительные, компактные и недорогие, по сравнению с предыдущими сериями приборов ДЕМ, реле давления, предназначенные для мониторинга и сигнализации перепада давления на насосах, фильтрах и других гидравлических агрегатах и устройствах. Область применения - котельные, ЦТП и ИТП, системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Отличительные особенности датчиков-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО и разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО:

1. Уменьшенное минимальное значение уставки, что позволяет применять ДЕМ-202М-РАСКО для защиты от сухого хода насосов с частотным регулированием, работающих на минимальных режимах по расходу.

2. Высокая устойчивость к внешним воздействующим факторам (ударам, вибрации, попаданию внутрь пыли и воды).

3. Односторонний подвод давления, упрощающий монтаж на объекте. Для приборов ДЕМ-105М1-РАСКО - возможность контроля входного давления и настройки уставки по встроенному манометру.

4. Расширенный ряд присоединительных резьб.

5. До 4-х раз уменьшенные габариты и до 2-х раз сниженная масса.

Новинки готовы к реализации.

По материалам пресс-службы ООО «НПФ «РАСКО»



