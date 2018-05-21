КУРГАНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ КЛАСТЕР ПРОВЕЛ ОТЧЕТНУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ СЕССИЮ

«Формирование кадрового потенциала предприятий производственного комплекса Курганской области» – эта тема стала основной в дискуссии, прошедшей на прошлой неделе в малом конференц-зале «Курганского Государственного Университета» в рамках отчетной сессии Курганского территориально-отраслевого кластера «Новые Технологии Арматуростроения».

Участники подвели итоги развития КТОК «Новые Технологии Арматуростроения» в первом полугодии 2018, обсудили планы развития на 2018-2019 годы, наметили основные задачи в рамках приоритетного проекта «Кадры для промышленного роста Зауралья: проблемы и перспективы», задачи по формированию кадрового потенциала предприятий производственного комплекса Курганской области. Докладчиками выступили Игорь Ксенофонтов, Начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, и Александр Константинов Заместитель Губернатора Курганской области — директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики.

В рамках сессии обсуждались вопросы образования и подготовки кадров:

- «Совершенствование системы подготовки кадров с учетом требований работодателей» Докладчик: Герман Хмелёв, Директор Департамента образования и науки Курганской области

- «Реализация задачи по подготовке инженерного кадрового потенциала предприятий производственного комплекса Курганской области», Олег Филистеев, Проректор ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»

- «Организация целевого обучения ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» Владимир Сапрыгин, Директор ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

- «Пути сетевого взаимодействия с предприятиями кластера в рамках реализации образовательных программ из перечня ТОП-50», Гульжан Фахрутдинова, Руководитель многофункционального учебного центра прикладной квалификации, ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н. Я. Анфиногенова»

Представители промышленных предприятий сообщили о кадровых задачах, которые стоят на сегодняшний день и предложили ряд мер для их решения:

- «Потребность АО «АК «КОРВЕТ» в инженерных специальностях на период 2018-2020 г.г. Основные требовании к инженерам в условиях АО «АК «КОРВЕТ», Сергей Хрипунов, Заместитель главного инженера АО «АК «Корвет»

- «Предложения по взаимодействию промышленных предприятий и образовательных учреждений г. Кургана», Сергей Доронин, Директор ООО «Темпер», и. о. председателя Курганского областного регионального отделения «Деловой России»

- «Опыт подготовки студентов и аспирантов в условиях сотрудничества ООО « Предприятие «Сенсор», ВУЗов и Российской академии наук», Виктор Кузнецов, Генеральный директор ООО «Предприятие «Сенсор», доктор технических наук, профессор УрФУ

- «Повышение профессиональных компетенций специалистов в области подтверждения соответствия продукции для предприятий арматурного кластера», Виктор Мальцев, Генеральный директор АНО «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры»

- «Создание инжинирингового центра по проектированию, изготовлению и восстановлению осевого цельного металлорежущего инструмента при кафедре «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Курганского госуниверситета», Денис Маслов, Старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»

- «Разработка дизайна сувенирной продукции КТОК «НТА», Ольга Ремизова, Доцент кафедры профессионального обучения технологии дизайна ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», член Союза Дизайнеров России

В рамках сессии участники подвели итоги работы и наметили дальнейшие пути формирования кадрового потенциала предприятий производственного комплекса Курганской области.

По материалам портала BestInvest



