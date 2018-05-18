GRUNDFOS представляет новую установку повышения давления

GRUNDFOS объявил о выходе в продажу комплектной насосной установки повышения давления GRUNDFOS CMBE TWIN, предназначенной для малоэтажных зданий и ирригационных систем.

CMBE TWIN состоит из двух электронно-регулируемых насосов CMBE, установленных на одной раме и связанных между собой встроенным программным обеспечением. Такая конструкция позволяет насосам поддерживать постоянное давление, работая в каскадном режиме или в режиме резервирования. Функция Multi-Master и датчик давления у каждого из насосов обеспечивают одинаковую наработку часов, а также полное резервирование системы.

«Обычно в установках повышения давления система работает только по одному датчику. В таком случае в связке может быть лишь один главный насос или требуется отдельный шкаф управления. В CMBE TWIN датчик давления есть у каждого насоса. Это означает, что любой из них в любой момент может взять на себя роль главного. График работы насосов определяется системой автоматически», — комментирует Максим Семенов, руководитель отдела продуктового менеджмента «Грундфос».

Помимо датчиков давления в CMBE TWIN для каждого насоса предусмотрены обратные клапаны и мембранные баки ёмкостью 2 литра.

CMBE TWIN можно управлять как с лицевой панели насосов, так и дистанционно — через приложение Grundfos GO Remote. Для дистанционного управления к насосу необходимо подключить модуль связи MI.

Значительное преимущество установки CMBE TWIN для профессионального применения — возможность взаимодействовать с системами диспетчеризации по любому протоколу связи. Это реализуемо с помощью модулей связи CIM, поддерживающих нужный протокол.

Установка доступна для заказа в двух вариантах подключения питания: с предустановленными двумя кабелями по 1,5 м с вилками Sсhuko или с клеммными колодками в электродвигателе каждого насоса. CMBE TWIN производятся в Венгрии и Германии, оборудование уже доступно к заказу.

По материалам журнала «С.О.К»



