В 2019 году в Москве пройдет выставка «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика»

04 – 06 марта, 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоится VI Международный промышленный форум «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика»
В 2018 году форум объединил в себе следующие направления:
1. Неразрушающий контроль и дефектометрия
2. Физико-механические испытания
3. Диагностика и мониторинг технического состояния
4. Оценка и расчет риска возникновения аварий
5. Прогнозирование ресурса узлов и объектов
На площади более 2500 кв.м. свои новинки представят порядка 100 экспонентов-лидеров своего сегмента: разработчики и поставщики оборудования, сервисные компании, учебные и квалификационные центры, испытательные лаборатории, специализированные издания, национальные сообщества НК, профессиональные объединения, ВУЗы. Успейте воспользоваться 15% скидкой на выставочную площадь - забронируйте стенд до 31 мая!
В форуме «Территория NDT 2018» приняли участие более 3000 специалистов. Среди них:
Посетители - состав по должностям: Руководитель компаний - 15%; Коммерческий директор - 17%; Начальник лаборатории - 31%; Ведущий специалист - 16%; Специалист 21 %.
Посетители – отраслевой состав: Специалисты экспертных организаций и испытательных лабораторий - 9%;Оборонно-промышленный комплекс - 10 %; Энергетика - 13%; Строительство - 6%; Железнодорожный транспорт - 7%; Сварка - 6%; Метрология - 3%; Авиация/космос - 8%; ВУЗы - 5%; Металлургия/машиностроение - 10%; Обучение/сертификация/ аттестация - 5%; Нефтегаз - 12%; Другое - 6%. 81 компания-экспонент представили новинки оборудования и передовые технологии в области:
1. Неразрушающего контроля
2. Разрушающего контроля
3. Испытаний и измерений
4. Физико-механических исследований
5. Встроенного контроля и мониторинга технического состояния
6. Анализа структуры и коррозионного состояния
7. Технической диагностики
8. Оценки риска и прогнозирования ресурса
9. Программного обеспечения
10. Экологической диагностики
11. Антитеррористической диагностики
12. Метрологии и стандартизации В рамках деловой программы Форума был рассмотрен комплекс методов определения технического состояния объектов, а также вопросы применения риск-ориентированного подхода при оценке возможности и срока эксплуатации опасных производственных объектов, объектов и инфраструктуры железнодорожного транспорта, атомной энергетики, строительного комплекса и ВПК. В круглых столах принимают участие ведущие разработчики, представители крупнейших корпораций и компаний, профильных институтов и ведомств Полный отчет о мероприятии
Примите участие в крупнейшем событии в области неразрушающего контроля и технической диагностики в РФ и СНГ Больше информации размещено на сайте http://expo.ronktd.ru/
По материалам организаторов