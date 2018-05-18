В 2019 году в Москве пройдет выставка «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика»

04 – 06 марта, 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоится VI Международный промышленный форум «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика»

В 2018 году форум объединил в себе следующие направления:

1. Неразрушающий контроль и дефектометрия

2. Физико-механические испытания

3. Диагностика и мониторинг технического состояния

4. Оценка и расчет риска возникновения аварий

5. Прогнозирование ресурса узлов и объектов

На площади более 2500 кв.м. свои новинки представят порядка 100 экспонентов-лидеров своего сегмента: разработчики и поставщики оборудования, сервисные компании, учебные и квалификационные центры, испытательные лаборатории, специализированные издания, национальные сообщества НК, профессиональные объединения, ВУЗы. Успейте воспользоваться 15% скидкой на выставочную площадь - забронируйте стенд до 31 мая!

В форуме «Территория NDT 2018» приняли участие более 3000 специалистов. Среди них:

Посетители - состав по должностям: Руководитель компаний - 15%; Коммерческий директор - 17%; Начальник лаборатории - 31%; Ведущий специалист - 16%; Специалист 21 %.

Посетители – отраслевой состав: Специалисты экспертных организаций и испытательных лабораторий - 9%;Оборонно-промышленный комплекс - 10 %; Энергетика - 13%; Строительство - 6%; Железнодорожный транспорт - 7%; Сварка - 6%; Метрология - 3%; Авиация/космос - 8%; ВУЗы - 5%; Металлургия/машиностроение - 10%; Обучение/сертификация/ аттестация - 5%; Нефтегаз - 12%; Другое - 6%. 81 компания-экспонент представили новинки оборудования и передовые технологии в области:

1. Неразрушающего контроля

2. Разрушающего контроля

3. Испытаний и измерений

4. Физико-механических исследований

5. Встроенного контроля и мониторинга технического состояния

6. Анализа структуры и коррозионного состояния

7. Технической диагностики

8. Оценки риска и прогнозирования ресурса

9. Программного обеспечения

10. Экологической диагностики

11. Антитеррористической диагностики

12. Метрологии и стандартизации В рамках деловой программы Форума был рассмотрен комплекс методов определения технического состояния объектов, а также вопросы применения риск-ориентированного подхода при оценке возможности и срока эксплуатации опасных производственных объектов, объектов и инфраструктуры железнодорожного транспорта, атомной энергетики, строительного комплекса и ВПК. В круглых столах принимают участие ведущие разработчики, представители крупнейших корпораций и компаний, профильных институтов и ведомств Полный отчет о мероприятии

Примите участие в крупнейшем событии в области неразрушающего контроля и технической диагностики в РФ и СНГ Больше информации размещено на сайте http://expo.ronktd.ru/

По материалам организаторов



