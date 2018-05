ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «НЕФТЕГАЗ-2018»

«Нефтегаз-2018» – главное отраслевое событие для инновационного развития ТЭК России

1. 552 компании из 27 стран мира

2. в том числе 311 российских компаний

3. коллективные экспозиции Германии, Китая, Чехии

4. 31 791 кв. м. площадь выставки

5. 22 550 – общее количество посещений

С 16 по 19 апреля 2018 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с большим успехом прошел крупнейший в России и странах Восточной Европы отраслевой форум – 18-я международная выставка «Оборудования и технологий для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2018».

Выставка организована АО «Экспоцентр» в партнерстве с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Выставка очередной раз доказала свою значимость не только для топливно-энергетического комплекса России, но и всего мирового нефтегазового сообщества. Производители и поставщики всего мира получили уникальную возможность продемонстрировать свое новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии специалистам, установить и расширить деловые контакты, обсудить широкий круг стоящих перед отраслью вопросов.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

– «Нефтегаз» является масштабной площадкой для профессионального общения, обмена опытом, демонстрации новейших технологий и оборудования. Минпромторг России уделяет огромное внимание развитию отечественного топливно-энергетического комплекса и рассматривает международную выставку «Нефтегаз-2018» как важное отраслевое событие».

Выставка «Нефтегаз-2018» проходила в одни сроки с 27-й международной выставкой «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2018». Оба мероприятия прошли на высоком организационном и профессиональном уровне, значительно повысили уровень и масштаб деловых встреч, расширили аудиторию

профессиональных посетителей, а в итоге – эффективность и коммерческую отдачу от участия в проектах. Традиционное проведение выставки «Нефтегаз-2018» вместе с Национальным нефтегазовым форумом привело к созданию площадки для конструктивного общения профессионалов отрасли, демонстрации новейшего оборудования для нефтегазовой промышленности. В ходе проводимых мероприятий ведущие участники выставки и авторитетные эксперты форума обсуждали пути решения первоочередных задач, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом России и других стран.

На официальном открытии выставки «Нефтегаз-2018» участников приветствовали заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, исполнительный директор компании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард Винкамп, Генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов, представители отраслевых союзов и другие официальные лица.

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов огласил приветствие главы Минэнерго России Александра Новака, в котором говорилось:

– Объединение выставки и форума привело к созданию крупнейшей отраслевой демонстрационно-коммуникационной площадки. Она позволяет представить новейшие технологические разработки и решения для нефтегазовой индустрии и топливно-энергетического комплекса в целом, всесторонне обсудить и найти оптимальные пути решения приоритетных задач отрасли.

Выступающие отметили многостороннюю важность выставки «Нефтегаз» и ее тематики для всей экономики страны.

Сергей Катырин:

– Выставка своими участниками подтверждает, что, несмотря на негативные внешние факторы, экономические связи с зарубежными коллегами и партнерами остаются практически на неизменном уровне. Восемьдесят процентов участников, в том числе и наших зарубежных коллег, – это те, кто стабильно участвует в этой выставке. Они также стабильно участвуют в Национальном нефтегазовом форуме – важнейшей составной части всего мероприятия.

Для организации любой выставки очень важно присутствие иностранных компаний.

Эрхард Винкамп:

– Эта выставка стала самым главным местом встречи для всех, кто работает в данной отрасли, о чем свидетельствует большое количество компаний, представленных здесь в этом году. Радует и то, что все компании, приехавшие на эту выставку, искренне верят в продолжение и расширение существующих связей и дружеских отношений

ЭКСПОЗИЦИЯ 2018 ГОДА

В выставке «Нефтегаз-2018» приняли участие 552 ведущие компании из 27 стран мира. Самое современное оборудование и новейшие технологии на общей площади 31 791 кв.

м представили крупнейшие зарубежные и отечественные производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании, компании, занятые в бурении, строительстве, поиске, разведке, добыче объектов газо- и нефтедобычи, газо- и нефтехимии.

Ключевые разделы были посвящены автоматизации, нефтегазохимии, новейшим разработкам сервисных и инжиниринговых транспортных компаний, ставшие предметом интереса широкого круга специалистов, традиционно посещающих выставку.

Россию на выставке представили 311 участников, среди которых лидеры нефтегазовой отрасли, как «АРТ-Оснастка», «Башнефтегеофизика», «БОРХИММАШ», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», «НТА-Пром», «Орелкомпрессормаш», «Татнефть», «ТОТАЛ ВОСТОК», «Транснефть», «Трубная металлургическая компания-ТМК», «Тяжпрессмаш», «Уралмаш НГО Холдинг», «ЧТПЗ», «Эндресс+Хаузер» и другие.

Свои возможности продемонстрировали известные зарубежные концерны и компании мирового нефтегазового рынка: ABB, Bauer Kompressoren GmbH, Centrax Gas Turbines Ltd, JUMO GmbH & Co. KG, KANEX Krohne Anlagen Export GmbH, Kerui Group, MTU Friedrichshafen GmbH, National Oilwell Varco, R&B Industrial Supply Company, Rockwell Automation, SAMSON AG, The Green Day Inhaber Gerhard Michael Kreuder, VEGA Grieshaber KG, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Yantai Jereh Petroleum Equipment& Technologies Co., Ltd., Yokogawa Electric Corporation и другие.

Компании Германии, Китая, Чехии участвовали в выставке в формате национальных экспозиций.

Особую благодарность хотелось бы выразить спонсорам и партнерам «Нефтегаз-2018». Среди них Корпорация «Ар энд Би Индастриэл Супплай компани» – официальный спонсор выставки; СЛСи ДЖИ ЭЙЧ – официальный партнер выставки; АРТ-Оснастка – спонсор навигации выставки; НТА Пром – спонсор электронной регистрации выставки; ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР», НЕФТЕАВТОМАТИКА, ПИ ЭМ АЙ – спонсоры раздела выставки; ЗАО НПП «НЕФТЕСЕРВИСПРИБОР», ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ, АО «РИМЕРА», СИНТЕК, ООО «ТД «НКМЗ», ТД ВЭЛАН, ТЕККНОУ, ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Феникс Контакт Рус, АО «ЭНЕРГОМАШ» – партнеры выставки; АО ВИКА МЕРА, НПО МИР, Прософт-Системы, ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ Самара» – партнеры деловой программы выставки.

Общее количество посещений выставки составило 22 550. С отзывами участников и гостей выставки можно ознакомиться здесь>>.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ответы на стоящие перед отраслью вопросы специалисты получили на мероприятиях насыщенной деловой программы выставки «Нефтегаз-2018», среди которых:

Международная конференция «Освоение нефтегазовых месторождений: интегрированный подход-2018», конференция: «Вклад компании «Электрощит Самара» в инновационную трансформацию энергетики России»;

Технический семинар инженерной компании «Прософт-Системы»: «Новый российский ПТК AlfaRegul для построения ответственных и распределенных АСУТП на объектах нефтегазовой отрасли» семинары «Обзор продукции WIKA и решения по измерению температуры для нефтегазовой и нефтехимической промышленности» и «Современный диспетчерский пункт»;

Практическая сессия «Инструменты государственной поддержки инвестиционных проектов в моногородах»;

Презентации «Новые решения НПО «МИР» для энергетики и нефтедобычи», «Морские автоматизированные стендеры с гидроуправлением производства ООО «Камышинский опытный завод». Ключевым мероприятием деловой программы выставки «Нефтегаз» стал Национальный нефтегазовый форум (ННФ), организованный Министерством энергетики РФ, Российским союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом. Форум проходил 17-18 апреля.

Программа двух дней была насыщенной и информативной. В мероприятиях приняли участие свыше 70 спикеров, более 700 делегатов и 100 представителей ведущих средств массовой информации.

Форум открылся сессией «Технологическое развитие нефтегазовой отрасли России в условиях цифровой трансформации мировой экономики и структурных преобразований», модератором которой выступил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Видные российские и международные эксперты затронули такие вопросы, как перспективы развития нефтегазового рынка, изменения нефтегазового сектора в условиях цифровой экономики, динамика цен на нефть и дальнейшие перспективы соглашения об ограничении добычи нефти, заключенного в конце 2016 года между ОПЕК, Россией и рядом других, не входящих в картель, стран. С докладами выступили глава Департамента нефтяных исследований ОПЕК Бехруз Бейк Ализаде, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Вторая сессия ННФ была посвящена вопросам импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышленности.

Перспективные вопросы инновационного развития всех сегментов нефтегазового комплекса обсуждались на мероприятиях второго дня ННФ:

1. конференция «Разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов. Освоение Баженовской свиты: экономика и технологии»;

2. круглый стол «Драйверы внутреннего роста и экспортный потенциал нефтегазохимической промышленности России»;

3. круглый стол «Новые инструменты энергетических рынков в эпоху блокчейна»;

4. форсайт-сессия «Отраслевые кластеры, технопарки, инжиниринговые центры и особые экономические зоны: основные этапы трансфера технологий (наука—технологии—бизнес).

В заседании круглого стола, посвященного поиску источников и движущих сил роста российской нефтепереработки и нефтегазохимии, приняли участие заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, директор мадридского офиса компании Boston Consulting Group Рафаэль Морено, руководитель аналитического центра ООО «СИБУР» Ксения Каретина, генеральный директор ОАО «Татнефтьхиинвест Холдинг» Рафинат Яруллин; представители ПАО «Газпром нефть» Михаил Кузнецов и Минпромторга РФ Максим Ермолаев.

Конференцию, посвященную перспективам разработки трудноизвлекаемых запасов, вел председатель Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. Форсайт-сессия по стартапам и инновационным разработкам в нефтегазовой и химической отраслях была организована совместно с Фондом «Сколково». Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе перспективы таких организационных форм поддержки инноваций, как отраслевой Центр компетенций «Импортозамещение в ТЭК», отраслевые кластеры, технопарки, инжиниринговые центры, экономические зоны.

Национальный нефтегазовый форум 2018 года завершился совместным заседанием Совета ветеранов нефтегазовой отрасли и Молодежного совета нефтегазовой отрасли «Нефтегазовый комплекс России: настоящее и будущее – взгляд ветеранов и молодежи».

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, Президент Российского газового общества Павел Завальный:

– Не сомневаюсь, что международная выставка «Нефтегаз-2018» и дискуссии Национального нефтегазового форума дадут новые идеи, новые контакты для расширения делового сотрудничества, новые импульсы для инновационного развития ТЭК России, послужат укреплению энергетической безопасности страны.

Следующая 19-я международная выставка «Нефтегаз-2019» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 18 апреля 2019 года.

