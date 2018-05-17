ЧТПЗ протестировала решение Яндекса

Группа ЧТПЗ совместно с Yandex Data Factory (YDF) провели тестирование решения для оптимизации процесса термической обработки труб нефтяного сортамента. Проект реализуется в Финишном центре Первоуральского новотрубного завода. Тестовое применение показало возможность увеличения общей производительности участка термообработки на 3,5%.

В рамках проекта специалисты Яндекса разработали математическую модель для автоматического назначения оптимальных режимов термообработки труб. Специально для этого создана программа «YDF-Hardening Optimizer», позволяющая работать с рекомендациями по настройке режимов термообработки каждой партии труб. Всего на этапе испытаний протестировано 16 режимов термообработки

«Группа ЧТПЗ стремится внедрять самые современные технологии автоматизации производства. Решение YDF позволит повысить производительность, сократить издержки и увеличить маржинальный доход компании без вложения масштабных инвестиций. Компания продолжит практику применения математических моделей, основанных на технологиях Big Data, для увеличения эффективности технологических процессов», – комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

В 2018 году программа «YDF-Hardening Optimizer» будет дорабатываться для дальнейшего увеличения производительности. Термическая обработка обеспечивает высокие эксплуатационные свойства обсадных, насосно-компрессорных и коррозионно-стойких труб для нефтяных месторождений. Это необходимое требование в производстве продукции по международным и межгосударственным стандартам, в том числе API и ГОСТ.

Yandex Data Factory – b2b-направление, созданное Яндексом в 2014 году как экспериментальное. В зону его экспертизы вошло решение бизнес-задач компаний, которые имеют дело с большими массивами данных, с помощью машинного обучения. В начале 2018 Yandex Data Factory успешно

вышла из статуса эксперимента и стала полноценной частью команды, которая разрабатывает облачные решения для бизнеса разного уровня. Так возможности облачных вычислений Яндекса станут доступными для большего количества предприятий и индустрий.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



