Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Danfoss разработал новое оборудование для опреснения морской воды

17 мая, 2018 13

Инженеры Danfoss создали инновационные продукты для систем опреснения морской воды методом обратного осмоса (SWRO): устройства для рекуперации энергии Danfoss iSave ERD и насосы большой производительности APP. Новая линейка насосов высокого давления с принудительным вытеснением актуальна для высокопроизводительных установок. Насосные агрегаты могут работать при параллельном соединении с получением общей производительности

до 30 тыс. и более кубометров очищенной воды в сутки. Например, серия Danfoss APP 53-86 варьирует расход от 0,6 до 86 кубометров в час.

Повышение энергоэффективности опреснителей типа SWRO обеспечивает разработка iSave Energy Recovery Device (ERD) – модуль рекуперации энергии. Новая технология позволяет осуществлять отбор гидравлической энергии потока из канала сброса после подачи морской воды на мембрану и передавать собранную энергию обратно в систему. Такое решение сокращает потребление энергии независимо от скорости потока и размера установки на 60%. Это также решает важную задачу снижения выбросов CO2, образующихся в процессе опреснения.

Принцип рекуперации энергии входящего потока можно использовать в любом применении систем SWRO: в наземном или морском базировании, новом или модифицированном исполнении. Особенно он актуален для крупных промышленных объектов.

iSave ERD состоит из рекуператора, дожимного насоса серии APP и двигателя. Конструкция выполнена по схеме «3-в-1» в виде компактного блока на одной раме. Функционал обеспечивает постоянный мониторинг производительности и простоту регулирования для учета сезонных изменений и моделей спроса. Модуль легко и быстро ввести в эксплуатацию. Оборудование имеет небольшой срок окупаемости. Как показывает опыт применения, насосы Danfoss APP 53-86 производят больше пресной воды на кубический метр при оснащении модулем iSave, чем любая другая система на рынке.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»


← Вернуться