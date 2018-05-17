Danfoss разработал новое оборудование для опреснения морской воды

Инженеры Danfoss создали инновационные продукты для систем опреснения морской воды методом обратного осмоса (SWRO): устройства для рекуперации энергии Danfoss iSave ERD и насосы большой производительности APP. Новая линейка насосов высокого давления с принудительным вытеснением актуальна для высокопроизводительных установок. Насосные агрегаты могут работать при параллельном соединении с получением общей производительности

до 30 тыс. и более кубометров очищенной воды в сутки. Например, серия Danfoss APP 53-86 варьирует расход от 0,6 до 86 кубометров в час.

Повышение энергоэффективности опреснителей типа SWRO обеспечивает разработка iSave Energy Recovery Device (ERD) – модуль рекуперации энергии. Новая технология позволяет осуществлять отбор гидравлической энергии потока из канала сброса после подачи морской воды на мембрану и передавать собранную энергию обратно в систему. Такое решение сокращает потребление энергии независимо от скорости потока и размера установки на 60%. Это также решает важную задачу снижения выбросов CO2, образующихся в процессе опреснения.

Принцип рекуперации энергии входящего потока можно использовать в любом применении систем SWRO: в наземном или морском базировании, новом или модифицированном исполнении. Особенно он актуален для крупных промышленных объектов.

iSave ERD состоит из рекуператора, дожимного насоса серии APP и двигателя. Конструкция выполнена по схеме «3-в-1» в виде компактного блока на одной раме. Функционал обеспечивает постоянный мониторинг производительности и простоту регулирования для учета сезонных изменений и моделей спроса. Модуль легко и быстро ввести в эксплуатацию. Оборудование имеет небольшой срок окупаемости. Как показывает опыт применения, насосы Danfoss APP 53-86 производят больше пресной воды на кубический метр при оснащении модулем iSave, чем любая другая система на рынке.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



