Эмерсон автоматизировал ТЭЦ в Уфе

Компания Эмерсон выполнила комплексную автоматизацию двух парогазовых энергоблоков Затонской теплоэлектростанции мощностью 440 МВт Башкирской генерирующей компании. Передовые технологии на базе программно-технического комплекса «Овация» и современное оборудование позволили добиться оптимальных характеристик рабочего процесса, обеспечить надежное и безопасное производство электроэнергии, и участвовать станции, введенной в эксплуатацию в марте 2018 года, на рынке системных услуг.

В единую АСУ ТП интегрированы более 25-ти локальных систем автоматического управления и 6000 сигналов на базе современных промышленных протоколов МЭК 60870, МЭК 61870, Modbus. Это позволило создать целостное информационное пространство и возможность управления всеми системами с одного рабочего места. На базе ПТК Овация от Эмерсон реализованы все функции АСУТП энергоблоков и общестанционным оборудованием, включая систему автоматического регулирования паровой турбины, регулятор мощности блока, пиково-пусковую котельную.

«Примененные компанией Эмерсон конструктивные решения обеспечивают надежную работу оборудования, технологических защит, дистанционного управления, качественное автоматическое регулирование тепловых процессов», – говорит Руслан Латыпов, главный инженер Затонской ТЭЦ, филиала ООО «Башкирская генерирующая компания».

Расширенная система внутренней и внешней диагностики механизмов нижнего уровня помогает оператору быстро оценивать ситуацию и принимать правильные решения. В настоящее время блоки ПГУ проходят этап опытно-промышленной эксплуатации.

«Внедрение полномасштабной АСУ ТП с высоким уровнем качества позволяет управлять и контролировать функционально технологические узлы всей станции целиком, включая системы жизнеобеспечения зданий и сооружений. Для удобства менеджмента энергогенерирующей компании реализованы возможности удаленного мониторинга технологического процесса станции и передача данных в головной офис», – говорит Зоя Шавлович, руководитель экспертного центра отдела энергетики в СНГ компании Эмерсон.

15-летний экспертный опыт выполнения проектов в российской энергетике специалистов инженерного центра компании Эмерсон в Челябинске и Санкт-Петербурге в совокупности с модульной архитектурой ПТК Овация, стандартизованного подхода к решению задач автоматизации, применение специальных программных инструментов обеспечивают разработку и внедрение АСУ ТП в сжатые сроки с минимальным количеством наладочных операций.

По материалам пресс-службы Emerson



