Сибэнергомаш-БКЗ начнет поставки оборудования в страны СНГ

ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» известно высоким качеством и надежностью своего котельного и тягодутьевого оборудования не только в России, но и за ее пределами. Специализация наших клиентов очень широка. Предприятие ведет постоянную работу, расширяя географию поставок. Свидетельством этого являются недавно заключенные с ТОО «Павлодарский завод трубопроводной арматуры»(Казахстан) , ПАО «ММК» (Россия) и ООО «Чиатурманганум Джорджия» (Грузия) договоры на поставку тягодутьевого оборудования.

По материалам пресс-службы ООО «Сибэннргомаш-БКЗ»



