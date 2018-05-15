IEK готова увеличить производство металлокорпусов вдвое

20 апреля Группа компаний IEK и правительство Тульской области подписали первый в Тульской области специальный инвестиционный контракт (СПИК). В рамках контракта ГК IEK планирует осуществить проект модернизации площадки по производству металлокорпусов на базе завода «Металл-Пласт», расположенного в городе Ясногорске Тульской области. Инвестиции в проект составили более 750 млн рублей. Соглашение подписали первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов и генеральный директор ГК IEK Андрей Забелин.

«СПИК даёт нам не только экономическую выгоду, несомненно, подписание контракта, обеспечивающего особые налоговые преференции, ускоряет срок окупаемости проекта, – объясняет Андрей Забелин. – Однако, помимо этого, мы получаем дополнительную возможность развития производственной инфраструктуры и, что немаловажно, внедрения передовых технологий. Взамен мы готовы предложить масштабный проект, по итогам реализации которого государство получит инвестиции в область, способствующие её развитию, и дополнительные рабочие места для жителей региона, а потребители – качественную продукцию, отвечающую всем критериям импортозамещения».

Срок действия СПИК составляет семь лет, за этот период ГК IEK планирует за счёт расширения производственной площади увеличить количество выпускаемой продукции более чем в два раза и обеспечить 39 новых рабочих мест. Преференцией для участников СПИК являются особые налоговые условия, которые будут действовать в течение срока окупаемости проекта.

«Для Тульской области очень важно, чтобы новый механизм партнёрства с инвесторами реально заработал, – поясняет Юрий Андрианов, заместитель губернатора Тульской области. – Группа компаний IEK зарекомендовала себя как надёжное и динамично растущее промышленное предприятие. Для нас очень ценно, что руководство компании связывает дальнейший вектор развития с Тульской областью. Мы уверены, что подписанный специальный инвестиционный контракт придаст новый импульс сотрудничеству ГК IEK и региона».

Выпуск продукции ГК IEK на участках нового производства планируется начать уже в 2019 году, а на конец 2020-го запланирован ввод в эксплуатацию всех обновлённых производственных участков.

Напомним, что подписанию СПИК предшествовало два этапа: 7 февраля 2018 года проект ГК IEK был одобрен комиссией по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов в Тульской области, а 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи было подписано инвестиционное соглашение, обозначившее старт сотрудничества.

Справка о компании

Группа компаний IEK – российский производитель и поставщик электротехнической продукции под широко известным брендом IEK®, продукции для ИТ-технологий под торговой маркой ITK® и оборудования для промышленной автоматизации под торговой маркой ONI®. ГК IEK предлагает готовые комплексные решения в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-технологий. Сейчас в активе компании около 10 тысяч наименований изделий. Ежегодно компания выводит на рынок от 500 до 1500 новых изделий. Основные производственные площади Группы компаний IEK расположены в России – в Тульской и Новосибирской областях.

По материалам пресс-службы Группы компаний IEK



