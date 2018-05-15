НОРМДОКС ПРОВЕДЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ СЕМИНАР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

С 21 по 23 мая 2018 года в Санкт-Петербурге пройдёт XII Международный семинар по стандартизации НОРМДОКС. Топ-менеджеры международных и зарубежных компаний-разработчиков стандартов объяснят, как используя инструменты стандартизации, вывести продукты и услуги и занять конкурентоспособные позиции на внешних рынках. Расскажут о требованиях, предъявляемых к российским компаниям для участия в зарубежных проектах, в том числе и на территории России. Российские докладчики выступят с докладами об изменениях, трендах и перспективах развития национальной стандартизации.

Участие в семинаре уже подтвердили спикеры из ASTM, ASME, ISO, IEC, SAE, DIN, SFS, PSK, а также ФГУП «Стандартинформ», РГП «КазИнСт» и СРО Атомной отрасли. На семинаре каждый участник имеет возможность получить информацию из «первых уст» не только в ходе докладов, но и в процессе живого общения напрямую с разработчиком.

За 11 лет ежегодный семинар от компании Нормдокс стал международно-признанной образовательной и дискуссионной площадкой, где участники проводят откровенные и обстоятельные дискуссии по актуальным темам в области стандартизации, а также знакомятся с мировым опытом, узнают последние новости мировой и национальной стандартизации, обмениваются знаниями с коллегами.

Темы докладов формируются исходя из наиболее часто возникающих у компаний вопросов и проблем, а также с учетом трендов на российском и зарубежном рынках. В программу семинара 2018 года помимо традиционных докладов от SDO с новостями, изменениями в политике распространения стандартов включены доклады на темы:

* Зарубежной стандартизации в отраслях: нефтегаз, химия, металлургия, машиностроение, энергетика и др.;

* Авторского права, закупок, судебной практики;

* Информационных технологий;

* Образования, повышения квалификации.

Усилиями организаторов для участников создаются благоприятные условия для восприятия большого количества сложной информации за короткий срок. Ежегодно слушателей собирают в залах высококлассных отелей северной столицы в дружелюбной и деловой атмосфере. В этом году мероприятие пройдёт в комфортабельном отеле Parklane Resort & SPA, расположенном в живописном месте Санкт-Петербурга: в парковой части Крестовского острова.

Организатором семинара выступает компания Нормдокс – поставщик зарубежных и международных стандартов на территории России и стран СНГ, организатор семинаров и тренингов по международной стандартизации, а также разработчик и поставщик КБНТИ Нормдокс – инструмента для организации работы с нормативной документацией на предприятии.

Зарегистрироваться на мероприятие и получить дополнительную информацию можно на сайте www.normdocs.ru или через представителя оргкомитета семинара:

Марина Хаткевич, (mkhatkevich@normdocs.ru)

Тел./факс: +7 (812) 309-78-59 доб.305

По материалам пресс-службы НОРМДОКС



