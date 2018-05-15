СПЛАВ ПОСТАВИТ ТРАНСНЕФТИ КОЛОДЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

МК «Сплав» выиграл первый тендер на изготовление и поставку своей новой продукции — колодцев для трубопроводов ПАО «Транснефть», крупнейшей отечественной компании в области транспортировки нефти и нефтепереработки. В первых числах мая между компаниями был заключен договор на сумму свыше 100 млн рублей. Отгрузка первой партии продукции состоится уже в конце июля.

Производство колодцев для трубопроводов, крупногабаритных металлоконструкций, емкостного и теплообменного оборудования — новое и перспективное направление развития «Сплава». Специально для этого Корпорация инвестировала более 100 миллионов рублей в создание специализированного цеха, где реализован полный цикл производства новых видов продукции. Реализация этого масштабного проекта проводилась при содействии Администрации

Новгородской области, запуск нового направления позволил Корпорации создать порядка 30 дополнительных рабочих мест.

Сергей Карасев, первый зам. ген. директора МК «Сплав»: «Цех оборудован, помимо прочего, дробеструйной, окрасочной и сушильной камерами, рассчитанными для выпуска изделий длиной до 6 м и диаметром до 4 м. Это не только колодцы трубопроводов, это подземные горизонтальные емкости, теплообменное оборудование и т.д., основными потребителями которого являются такие компании как «Газпром», «Росэнергоатом» и другие».

Изготовление колодцев — процесс трудоемкий. И документальная, и техническая работа требует вложения больших ресурсов. Основные характеристики изделий — прочность и герметичность. «Сплав» не только создал все условия для производства новой продукции, но и задействовал своих лучших специалистов.

Наталья Замахина, начальник управления по продажам: «Это была стратегия с прицелом на будущее. Мы планировали выйти на новый рынок и сделали это. Теперь мы можем выпускать любые крупногабаритные конструкции — новый цех нам это позволяет. Начали с производства колодцев, так как давно и плодотворно сотрудничаем с «Транснефтью». Корпорация приложила максимум усилий, чтобы войти в реестр поставщиков с тремя видами колодцев. «Сплав» прошел инспекцию технических процессов производства, разработал и произвел опытные образцы продукции, которые в дальнейшем были подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям. Мы успешно прошли все необходимые процедуры и в этом месяце получили свой первый крупный контракт. Вопросов к качеству у заказчика нет, плюс мы смогли предложить самые выгодные условия для наших партнеров».

Колодцы трубопроводов с ДУ от 300 до 1220 мм будут распределены между 7-мью операторами «Транснефти» по всей России. Сейчас новый цех «Сплава» загружен работой, вся продукция будет произведена и отгружена до конца октября. Сотрудничество МК «Сплав» и ПАО «Транснефть» имеет многолетнюю истории. Начиная с 2007 года для крупнейшего российского оператора магистральных нефтепроводов Корпорацией было произведено и поставлено различного оборудования и комплектующих на сумму около 2 миллиардов рублей.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



