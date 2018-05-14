Современные методы и технологии решения проблем в малой распределённой энергетике и инфраструктуре ЖКХ обсудят на выставке «КлиматАкваТЭкс»

17 мая в рамках специализированной выставки «КлиматАкваТЭкс» состоится круглый стол «Современные методы и технологии решения проблем в малой распределённой энергетике и инфраструктуре ЖКХ». Модератор встречи – президент Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров Николай Бугаенко.

В ходе круглого стола планируется обсуждение следующих тем:

* «Модульные очистные, опыт модернизации инфраструктуры ЖКХ»;

* «Положительный опыт внедрения «Терморобот»;

* «Экологические и экономические преимущества использования биотоплива в энергообеспечении деревопереработки»;

* «Современные тепловые энергетические решения»;

* «Перевод малых котельных на биотопливо»;

* «Перспективы модернизации инфраструктуры ЖКХ»;

* «Экономическая миссия отходов в устранении экологических проблем»;

* «Современные, инновационные решения в инфраструктурной обвязке энергоэффективного помещения».

Также будут затронуты вопросы, касающиеся перспектив малой газовой энергетики на потребительском рынке, проблем систематизации и структурирования обращения с ТКО, использования энергии биомассы в муниципальных образованиях, видов государственной поддержки инновационных проектов.

Организаторами круглого стола выступают министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров, Союз предприятий энергетики и ЖКХ, Красноярский филиал ЦНТИ РЭА Минэнерго, СНОК (Сибирский научно-образовательный консорциум), СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН, АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания».

Дата, время и место проведения: 17 мая, 10:00–12:00, зал № 1 (павильон № 3 МВДЦ «Сибирь»).

Выставка «КлиматАкваТЭкс» будет работать с 16 по 19 мая в красноярском экспоцентре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). По материалам организаторов



