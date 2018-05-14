ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА АДЛ ПОСЕТИЛИ ЧЕРНОГОРИЮ

Сотрудники проектных организаций, отделов и мастерских, победившие в конкурсе «АДЛ — в основе успешных проектов 2017» в конце апреля посетили живописную балканскую страну — Черногорию. В поездке приняли участие 15 проектировщиков из разных уголков России: Москвы, Екатеринбурга, Тольятти, Волгограда и других городов.

Напоминаем, что конкурс проектов, вот уже шестой сезон реализуемый компанией АДЛ, направлен на поддержку и продвижение лучших инженерных решений с применением оборудования компании, а также на поощрение проектировщиков,

вносящих вклад в развитие отрасли и способствующих росту качественно оборудованных и социально-значимых проектов.

Путешествие по Черногории началось с пешей прогулки по одному из самых древних городов на берегах Адриатического моря — Будве. Далее для участников поездки была подготовлена насыщенная туристическая программа: посещение древних городов Котор, Цетине, Ульцинь, дегустация негушских деликатесов, осмотр национального парка и горы Дурмитор, подъем на высоту 1000 метров над морем, чтобы полюбоваться Бока-Которской бухтой с высоты птичьего полета и, конечно же, пешие и водные прогулки, чтобы насладиться красотами рек Тары, Морачи и Скадарского озера.

Компания АДЛ ценит работу проектировщиков, благодарит всех участников конкурса за доверие и труд, благодаря которому успешно воплощаются в жизнь качественные инженерные проекты, и приглашает принять участие в конкурсе «АДЛ — в основе успешных проектов 2018».

По материалам пресс-службы АДЛ



