В АБС ЗЭиМ Автоматизация подвели итоги конкурса «Лучшая бригада» за апрель

Подведены итоги традиционного конкурса предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «Лучшая бригада». По итогам работы за апрель призовые места достались бригаде участка сборки средних механизмов, участка сборки двигателей, а также бригаде участка сборки тяжелых механизмов. Руководство предприятия поздравляет победителей и желает дальнейших производственных успехов.
Ежемесячный конкурс «Лучшая бригада» проходит на предприятии уже более шести лет. Целью конкурса являются повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции.
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»