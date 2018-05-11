АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСНАСТИЛА ОБОРУДОВАНИЕМ АНАДЫРСКУЮ ТЭЦ

В г. Анадырь состоялась торжественная церемония первого пуска газа на Анадырскую ТЭЦ. Этому событию предшествовала масштабная реконструкция оборудования электростанции и строительство газопроводной системы.

Для реализации проекта предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» осуществило поставку однооборотных электроприводов МЭО, шкафов НКУ серии КСАТО и другого технологического оборудования собственного производства.

Газификация Анадырской ТЭЦ, ранее работавшей исключительно на угле, позволит повысить эффективность оборудования станции и снизить удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла, а также улучшить экологическую ситуацию в регионе. Анадырская ТЭЦ является самой крупной электростанцией в Чукотском АО. Ее электрическая мощность составляет 50 МВт, тепловая - 140 Гкал/час. Станция снабжает теплом и электроэнергией столицу Чукотки - город Анадырь и близлежащие поселки.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



