Завод ПромИнТех прошел аудит Сургутнефтегаза

ООО «Завод ПромИнТех» (входит в состав АО «Сибирская Промышленная Группа») успешно прошло технический аудит, проводимый представителями ОАО «Сургутнефтегаз». В результате технического аудита ОАО «Сургутнефтегаз» установлено, что Завод «ПромИнТех» обладает техническими возможностями проектирования и изготовления запорно-регулирующей арматуры (далее – ЗРА) по ТУ 3742-002-1787972-2014, имеется необходимая техническая документация, оборудование, собственная лаборатория, технология изготовления и испытания ЗРА. По итогам технического аудита, продукция завода рекомендована к поставкам в адрес ОАО «Сургутнефтегаз». ОАО «Сургутнефтегаз» - одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
По материалам пресс-службы ООО «Завод ПромИнТех»