Транснефть провела семинар по вопросам интеллектуальной собственности

В Москве состоялся II научно-практический семинар по вопросам интеллектуальной собственности для сотрудников ПАО «Транснефть» и его дочерних организаций, организованный отделом управления интеллектуальной собственностью Управления инновационного развития и НИОКР ПАО «Транснефть» совместно с ООО «НИИ Транснефть». Дата проведения семинара приурочена к Международному дню интеллектуальной собственности, отмечаемому ежегодно 26 апреля.

Открыл работу семинара директор центра стали и сварки, прочностных расчетов ООО «НИИ Транснефть» Дмитрий Неганов. Он подчеркнул, что решением ПАО «Транснефть» в 2018 году на институт возложены функции Информационно-аналитического центра по интеллектуальной собственности. Также Дмитрий Неганов отметил, что благодаря подписанному в 2017 году соглашению между ООО «НИИ Транснефть» и ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» институтом в начале 2018 года уже был успешно проведен цикл обучающих мероприятий по актуальным вопросам интеллектуальной собственности.

С приветственным словом выступил заместитель директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Александр Суконкин. Он обозначил основные тренды по обеспечению правовой охраны в России, аспекты деятельности и перспективные направления развития Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

С докладами также выступили ведущие специалисты в сфере интеллектуальной собственности - представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» и российские патентные поверенные.

Впервые в работе семинара принял участие специалист представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в России Парвиз Эмомов. Он рассказал об основных направлениях сотрудничества Российской Федерации и ВОИС в сфере интеллектуальной собственности.

На пленарном заседании участники обсудили новые тренды в управлении интеллектуальной собственностью с использованием цифровых технологий – применение блокчейн-технологий и искусственного интеллекта. Были рассмотрены проблемные вопросы интернет-права, перспективы использования технологического брокерства. Кроме того, участники семинара заслушали доклады по вопросам правовой охраны, защиты и распоряжения результатами интеллектуальной деятельности, и получили возможность задать актуальные вопросы практической деятельности в режиме «вопрос-ответ».

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



