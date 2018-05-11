ПЕТРОЗАВОДСКМАШ: перепрофилирование и модернизация прошли успешно

Заводу «Петрозаводскмаш» в этом году исполняется 58 лет. С момента основания в 1960 году (тогда предприятие еще называлось «Тяжбуммаш») он переживал разные времена. Настоящим вызовом для руководства и сотрудников стало масштабное перепрофилирование, которое произошло в 2010 году – тогда завод вошел в состав госкорпорации «Росатом». «Петрозаводскмаш», который раньше выпускал крупногабаритное оборудование для ЦБК и предприятий газонефтехимии, переориентировали на выпуск продукции для АЭС. За считанные годы завод оснастили уникальным оборудованием, которое осваивали практически без отрыва от производства. Самые масштабные перемены происходили в начале 2010-х. Но и сейчас «Петрозаводскмаш» продолжает развиваться.

Так, в январе 2015 года на заводе ввели в эксплуатацию новый горизонтальный обрабатывающий центр с программным управлением. Станок нужен для производства трубопроводной арматуры для АЭС. В начале 2016-го сотрудники завода освоили компьютеризированный твердомер для проведения испытаний металлов на твёрдость. В комплект вошли также портативный электронный микроскоп и ноутбук с программным обеспечением для обработки результатов исследований. Новый твердомер имеет более высокую чувствительность, точность измерений, при этом работать на нём комфортнее.

Металлографическая лаборатория завода получила комплекс для подготовки образцов к металлографическим исследованиям. Работать на нем проще и быстрее, чем на старом: в кассету станка можно установить для обработки одновременно до шести образцов, а лаборанту не обязательно все время находиться рядом с оборудованием. Возросла и точность исследований.

Летом 2016 года на заводе обновили большую термическую печь. Кирпичную футеровку (внутреннюю оболочку топки) заменили на керамоволокно. Вместо горелок на пропан-бутане установили импульсные горелки на природном газе. Печь теперь управляется от компьютера, пламя разжигается автоматически. За безопасность работы печи отвечает система газового контроля.

«Работа термистов стала легче и проще, а также удобнее с точки зрения безопасности — им теперь не надо по балконам ходить с факелом, разжигая горелки, — рассказал руководитель группы штамповых, кузнечно-термических и заготовительных работ «Петрозаводскмаша» Наиль Закиров. —Если раньше за самый короткий режим термообработки сжигали газа на сумму около 500 тысяч рублей, то после выполнения работ по модернизации печи на самом длинном режиме сжигаем газа примерно на 50 тысяч». Максимальный размер деталей, которые можно поместить в печь — 7,5 метра в высоту и ширину и 17 метров в длину. Оборудование модернизировали в рекордно короткие сроки — за 3,5 месяца.

В этот же период на предприятии появилась новая координатно-измерительная машина. Она нужна для контроля готовых деталей: с ее помощью можно измерить допуски формы и расположения, шероховатость поверхности. В конце 2016 года на заводе ввели в эксплуатацию новое оборудование для обработки сварных соединений. А в марте следующего года – новое оборудование для автоматической высокоскоростной электродуговой наплавки.

В марте этого года в одном из цехов завода открылся Центр сварки – совместный проект «АЭМ-технологии» и ПетрГУ. Здесь студенты будут осваивать искусство сварки — ручной, полуавтоматической и автоматической. «Здесь будут обучаться студенты института лесных, горных и строительных наук, физико-технического института, наши аспиранты и преподаватели, — рассказал в день открытия ректор ПетрГУ Анатолий Воронин. — Это большой совместный проект, который поможет решить проблему дефицита кадров. После обучения наши студенты смогут работать или сварщиками, или на инженерных должностях». «Петрозаводскмаш» сотрудничает с ПетрГУ уже 10 лет. Открытие центра сварки — первый этап создания научно-образовательного комплекса для подготовки кадров и внедрения новых технологий в атомном и энергетическом машиностроении.

По материалам ИА Республика



