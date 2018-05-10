ЛМЗ им. К. Либкнехта получит 800 млн рублей на запуск производства арматуры

Банк внешнеэкономической деятельности (ВЭБ) намерен выделить 800 млн рублей петербургскому производителю танковых снарядов — Ленинградскому механическому заводу имени Карла Либкнехта (ЛМЗ). Соглашение предполагается подписать на Петербургском экономическом форуме.
Производитель танковых снарядов на эти деньги может провести конверсию, в рамках которой запустит производство запорной арматуры. Предполагается, что гражданское направление принесет заводу около 1,5 млрд рублей дохода в год. Стоимость этого проекта оценивается в 1 млрд рублей. Из них 20% профинансирует сама компания.
По материалам портала Нева Today