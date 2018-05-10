ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ представит продукцию в Узбекистане

Компания «Энергомашкомплект» примет участие в 22-ой Международной выставке «Нефть и Газ Узбекистана - Global Oil & Gas Uzbekistan 2018», которая состоится в Ташкенте 16 - 18 мая 2018 г. Ежегодно это мероприятие собирает в Ташкенте представителей национальных и международных компаний по добыче и транспортировке нефти и газа, производителей нефтегазового оборудования, в т.ч. и трубопроводной арматуры, специалистов по нефтехимии и нефтепереработке. Выставка является не только ключевым событием нефтегазовой отрасли Узбекистана, но и своеобразной «стартовой площадкой» для российских компаний, планирующих выйти со своими разработками на узбекский рынок.

Компания «Энергомашкомплект» представит на выставке образцы трубопроводной арматуры, предназначенные для использования на объектах нефте-и газодобычи. Специалисты завода приглашают всех желающих посетить стенд № B 100 компании «Энергомашкомплект» на выставке «Global Oil & Gas Uzbekistan 2018» (Ташкент, НВК «Узэкспоцентр»).

По материалам пресс-службы ООО «ЭМК»



