Данфосс модернизировал конструкцию шаровых кранов JiP

Конструктивная доработка и изменения в технологическом процессе производства шаровых кранов JiP обеспечили оптимальное усилие для открытия/закрытия. Так, для существенного снижения момента страгивания был предложен ряд оригинальных технических решений. В результате изменения габаритов и конструкции рукоятки полное открытие и закрытие шарового крана достигнуто при минимальном усилии. Также скорректированы сварочные параметры и процесс сборки узла «шар-седло-патрубки».

Доработка линейки JiP произведена на основании запросов потребителей трубопроводной арматуры. В частности, в ходе эксплуатации были выявлены случаи превышения момента страгивания на ряде типоразмеров, когда для открытия или закрытия требовалось приложить усилие выше нормативных значений. Это касалось моделей шаровых кранов Ду 65, 80, 100. Усовершенствованный JiP запущен в производство на заводе в Подмосковье. Первые партии уже поступили на склад готовой продукции.

При возникновении замечаний по функционированию установленных шаровых кранов просим незамедлительно обращаться в сервисный отдел «Данфосс». Поставка новой арматуры или рукояток взамен неисправных будет произведена инженерами компании или сервисными партнёрами в кратчайшие сроки.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



