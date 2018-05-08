Российская экспозиция на международной выставке Iran Oil Show 2018

6 мая начала работу российская экспозиция на 23-й международной выставке нефти, газа и нефтехимии Iran Oil Show 2018 в Тегеране (Иран). Экспозиция организована «Экспоцентром» и впервые проходит при поддержке АО «Российский экспортный центр» в целях увеличения и диверсификации несырьевого экспорта российских предприятий.

В церемонии открытия и осмотре российской экспозиции приняли участие директор по поддержке экспорта металлургии АО «Российский экспортный центр» Алексей Куранчев, заместитель торгового представителя РФ в Исламской республике ИранАлексей Брагин, советник вице-президента Национальной нефтяной компании Ирана М. Хадеми и управляющий директор, член правления компании Firmco М.К. Бахмани.

В экспозиции на площади 345 кв. м принимают участие 14 компаний из разных регионов России. В их числе ООО НПО «Вакууммаш» (г. Ижевск), АО «Зарубежнефть» (г. Москва), ООО «Ингеосервис» (г. Тюмень), ООО «КИП-62» (г. Рязань), АО «ЛГМ» (г. Москва), ООО «Мист» (Оренбургская область), АО «Промсервис» (г. Димитровград, Ульяновская область), ООО «Степ-Инвест» (г. Челябинск), АО СКБ «Турбина» (г. Челябинск), АО «Унихимтек» (г. Подольск, Московская область), ООО ПНФ «ЛГ Автоматика» (г. Москва), ООО УСК «Нексан» (г. Екатеринбург), ООО «Турбулентность-Дон (Ростовская область), ПАО «ЧТПЗ» (г. Челябинск). Российские предприятия представляют высокотехнологичные решения в области энергоресурсосбережения, производства трубной продукции, насосного и блочного оборудования, газотурбинных двигателей и энергоагрегатов, промышленных датчиков, контрольно-измерительных приборов и иной продукции для нефтегазовой отрасли.

Выставка Iran Oil Show – один из крупнейших нефтегазовых смотров в мире, в котором участвуют более 2 000 компаний из 35 стран. Организатором выставки является Национальная нефтяная компания Ирана. В ней принимают участие официальные лица Министерства нефти и газа и других государственных органов Ирана. Работа российской экспозиции и мероприятия сопровождающей ее деловой программы продлятся до 9 мая.

По материалам пресс-службы АО «Экспоцентр»



