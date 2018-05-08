Аquatherm St. Petersburg – 2018: итоги

С 17 по 19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась 5-я Международная выставка Aquatherm St. Petersburg.С 17 по 19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась 5-я Международная выставка Aquatherm St. Petersburg.

В выставке приняли участие 51 компания из России, Великобритании, Германии, Китая, Польши и Финляндии. Участники продемонстрировали трубопроводные системы, насосное оборудование, запорную арматуру, терморегулирующее оборудование, котлы, ТЭНы, КИПиА, гибкие теплоизолированные трубы для квартальных сетей, воздушно-отопительное оборудование, установки водоочистки и многие другие продукты и решения для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Aquatherm St. Petersburg прошла одновременно с выставками WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо и Design&Decor St. Petersburg. Общее количество посетителей трех выставок составило 9 595 специалистов. Большинство посетителей представляли строительные, проектные, монтажные, управляющие компании, предприятия оптовой и розничной торговли и прочие компании, работающие на рынке строительства и монтажа инженерных систем на Северо-Западе России.

В торжественной церемонии официального открытия выставок приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга, профильных комитетов, профессиональных союзов и ассоциаций. Почетные гости церемонии открытия отметили высокий уровень организации выставок и выразили уверенность, что их проведение станет импульсом для дальнейшего развития строительной отрасли.

В рамках церемонии официального открытия прошли награждения победителей профессиональных конкурсов: «Инновации в строительстве» и New Energy, участники которого представили энерго- и ресурсосберегающую продукцию для ОВК и ВК систем.

Конкурс New Energy проходил при поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. И. А. Серебрицкий, заместитель председателя Комитета, вручил дипломы победителям:

* компании «ПАСКАЛЬ» — за регуляторы давления воды, снижающие избыточное давление воды до оптимального;

* компании «ИЗОЛА» — производителю гибких теплоизолированных труб для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

* компании «ТЕХРАДИУС» — за охлаждающее устройство Fkan IT компании Fiving, обеспечивающее оптимальную рабочую среду;

* торговому дому «ЭКВАТЭЛ» — за вывод на рынок интеллектуального счетчика воды с радиоканалом.

6-я Международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции и климатических систем Aquatherm St. Petersburg состоится 18-20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». В одни сроки с ней пройдут выставки ИнтерСтройЭкспо, Design&Decor St. Petersburg и Загородом.

Преимущества совместного проведения выставок:

* Синергетический эффект от объединения всех строительных тематик, включая загородное домостроение;

* Дополнительная аудитория посетителей: частных клиентов и компаний, специализирующихся на загородном строительстве;

* Рост абсолютного количества участников и посетителей выставок.

По материалам пресс-службы организаторов



