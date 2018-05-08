«АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставила задвижки для АО «Востсибнефтегаз»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» по заказу АО «Востсибнефтегаз» завершило поставку около 100 комплектов задвижек с электроприводами ПЭМ-А100, ПЭМ-Б250 и ПЭМ-В630, оснащенных интеллектуальными блоками управления КИМ3, в рамках проекта освоения залежей Юрубчено-Тохомского месторождения. Все электроприводы изготовлены во взрывозащищенном исполнении и предназначены для сложных условий эксплуатации.

Юрубчено-Тохомское — крупное нефтегазоконденсатное месторождение в России. Расположено в Красноярском крае, в 280 км к юго-западу от п. Тура. Месторождение было открыто в 1982 году, а освоение началось в 2009 году.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



