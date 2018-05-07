«ТАТНЕФТЬ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ИРАНЕ

Компания «Татнефть» примет участие в XXIII Международной выставке «Нефть, газ и нефтехимия Ирана»/ Iran Oil Show 2018, которая состоится с 6 по 09 мая в Тегеране (Иран). Международная выставка нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Иране организуется при официальной поддержке Министерства нефти Ирана. Ее участниками являются ведущие производители отрасли, строители, инженеры-консультанты, генеральные подрядчики, научные специалисты в области разведки, добычи и переработки нефти, IT специалисты.

В выставке примет участие более 1200 иранских и 880 иностранных компаний и более 30-ти стран, в том числе из Австрии, Бельгии, Китая, Франции, России, США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Испании, ОАЭ, Турции, Индии, Германии и Италии.

Экспозиция IRAN OIL SHOW разделена на тематические разделы, включающие разработку и изучение месторождений; геофизическое оборудование и технологии; оборудование и технологии для бурения; оборудование для добычи нефти и газа; тяжелое машиностроение - трубы и трубопроводы; транспортировку нефтепродуктов; производство электроэнергии; нефтехимические технологии; сервисное обслуживание; трубопроводную арматуру, компрессоры; технологии безопасности; сварочное оборудование; переработка и рециркуляция отходов.

Выставочная экспозиция «Татнефти» представит возможности Компании по различным бизнес-направлениям ее деятельности. Среди них эффективные технологии по разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений, современные подходы к строительству сверхсложных проектов, подобных Комплексу нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».

Среди экспонатов «Татнефти» будут представлены трубы в антикоррозионном исполнении, выпускаемые Бугульминским механическим заводом Компании; продукция нефтеперерабатывающего Комплекса «ТАНЕКО»; шины нефтехимического комплекса «Татнефти», композитная продукция ООО «Татнефть-Пресскомпозит», а также стекловолоконная продукция производства «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» и т.д.

По материалам портала «Лениногорские вести»



